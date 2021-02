Diest

De politie Demerdal betrapte op de Leuvensesteenweg in Diest een 28-jarige man uit Halen die onder invloed was van drugs. De man had geen rijbewijs en zijn auto was niet gekeurd. Zijn voertuig is in beslag genomen. Een 32-jarige bestuurder uit Halen bleek bij een controle in de Kleinbergstraat in Schaffen zowel onder invloed van drugs als alcohol. Hij had ook geen rijbewijs. Ook zijn auto is in beslag genomen. tb