Waarom het geen toeval is dat Harry en Meghan nu hun zwangerschap aankondigen

Prins Harry en Meghan Markle kondigden zondag aan dat ze een tweede kindje verwachten en hun zoontje Archie, die op 6 mei twee wordt, dus grote broer wordt. Dat deden ze niet toevallig op 14 februari. Niet alleen wordt dan wereldwijd valentijn gevierd, het is om nog een reden een symbolische datum. Zo kondigde prinses Diana dag op dag 37 jaar geleden in 1984 aan dat ze zwanger was van Harry. Een leuke knipoog dus naar zijn in 1997 verongelukte moeder.

Maar dat was niet de enige symboliek die met de aankondiging gepaard ging. Ook in de zwart-witfoto waarmee dat gebeurde, zit een heel verhaal verweven, vertelt Misan Harriman in een reactie aan Vogue. De Britse fotograaf is al lang bevriend met Harry en Meghan en nam de foto van het gelukkige koppel in Los Angeles vanop afstand in Londen met een iPad.

Levensboom

“Met de levensboom achter hen en een tuin die symbool staat voor vruchtbaarheid, het leven en vooruitgang moesten er amper nog extra aanwijzingen aan hen gegeven worden. Ook al omdat ze samen door het leven walsen en elkaars onvoorwaardelijke soulmates zijn en altijd zullen blijven”, zegt Harriman. “Wanneer je naar mensen kijkt die een connectie hebben zoals zij die hebben, dan is het net alsof je een boek leest.”

Het blijde nieuws komt er nadat eerder was bekendgeraakt dat Meghan in juli een miskraam had gehad. “Om gevraagd te worden om dit moment van totaal geluk te helpen delen na zo een onvoorstelbaar verlies en alle hartzeer is een bewijs van ware vriendschap”, zegt Harriman nog. “Meg herinnerde me eraan dat als ik haar niet aan een gemeenschappelijke vriend had voorgesteld, ze Harry nooit zou hebben ontmoet. Ik ben dankbaar voor welk klein rolletje ik daarin ook heb gespeeld.”

“Verheugd”

Ondertussen heeft ook het Britse koningshuis officieel op het nieuws van de zwangerschap gereageerd. “Hare Majesteit, de hertog van Edinburgh, de prins van Wales en de volledige koninklijke familie zijn verheugd en wensen hen het allerbeste toe”, klinkt het.

Harry en Meghan scheurden zich vorig jaar los van het koningshuis en ruilden hun stekje bij Windsor Castle in voor Los Angeles, de thuisstad van Meghan. De kans is dus groot dat hun tweede kindje op Amerikaanse bodem zal worden geboren. Over wanneer de baby wordt verwacht, is voorlopig nog geen duidelijkheid. Maar uit de foto blijkt dat Meghan toch al een flink opbollende buik heeft.