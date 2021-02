LA Lakers verliezen in Denver en vrezen voor Davis

De Los Angeles Lakers hebben zondagavond een 122-105 nederlaag geleden op bezoek bij de Denver Nuggets. Bovendien zag de kampioen sterkhouder Anthony Davis geblesseerd uitvallen. Hij had opnieuw last van de rechterachillespees. Die kostte hem dit seizoen al enkele wedstrijden. Onderzoek moet uitwijzen of de 27-jarige All-Star een scheurtje heeft opgelopen.