Wintersportverbod verlengd omwille van corona: Italiaanse skigebieden blijven dan toch dicht

De heropening van de skigebieden maandag in de Italiaanse “gele zones” - met matig coronarisico - gaat niet door. De regering heeft het bestaande winstersportverbod voor recreanten verlengd.

De beslissing komt er wegens een verhoogd risico op nieuwe coronavarianten, zo legde minister van Volksgezondheid Roberto Speranza uit.

Het was de bedoeling dat er vanaf maandag in de “gele zones” in Italië weer geskied zou mogen worden.