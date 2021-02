Vader van Nicki Minaj overleden na aanrijding met vluchtmisdrijf

Robert Maraj, de 64-jarige vader van rapster Nicki Minaj, is overleden nadat hij tijdens een avondwandeling werd aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, aldus de lokale politie.

Maraj was vrijdagavond rond 18.15 uur aan het wandelen in Mineola (New York) toen hij werd aangereden. De 64-jarige man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar zaterdag aan zijn verwondingen. Van de bestuurder, die gewoon doorreed na het ongeval, is voorlopig geen spoor. De politie doet nu een oproep naar mogelijke getuigen.

Robert Maraj was de vader van Nicki Minaj. De 38-jarige rapster, actrice en model zag als Onika Tanya Maraj-Petty het levenslicht, maar groeide op in New York City. Bij ons is ze vooral bekend door haar extravagante stijl en door nummers als ‘Anaconda’, ‘Starships’ en ‘Bang Bang’.(mtm)