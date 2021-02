AUSTRALIAN OPEN. Medvedev en Rublev plaatsen zich voor Russische kwartfinale

Vierde reekshoofd Medvedev maakte een einde aan het mooie toernooi van de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 192). Het werd 6-4, 6-2 en 6-3. Rublev, als zevende geplaatst, won de eerste twee sets tegen de Noor Casper Ruud (ATP 28) met 6-2 en 7-6 (7/3), waaarna die de handdoek gooide.

Voor de 25-jarige Medvedev en de 23-jarige Rublev wordt het hun eerste kwartfinale in Melbourne. Vorig jaar strandden ze allebei in de vierde ronde (achtste finales).

Het beste grandslamresultaat van Medvedev is een finale op de US Open van 2019 (tegen Rafael Nadal). Rublev haalde eerder al drie keer een kwartfinale (2x US Open, 1x Roland Garros). Beide mannen wonnen eerder deze maand met het Russische team de ATP Cup in Melbourne.