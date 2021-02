Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) heeft zich maandag voor de tweede maal in zijn carrière geplaatst voor de finale van het enkelspel op de Australian Open. De 32-jarige Brusselaar klopte in zijn halve finale na 2 uur en 50 minuten tennis de Brit Gordon Reid (ITF 7) in drie sets (4-6; 7-5; 6-3).