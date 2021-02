De politie heeft het schieten op rijdende voertuigen strenger geregeld. In de nasleep van de zaak-Mawda is een handboek in die zin aangepast, terwijl er ook een nieuwe opleiding ‘achtervolgen’ komt. Ook de zaak-Chovanec leidt tot een aangepaste cursus. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.