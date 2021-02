Met Emma Bale belooft er een vrolijke, frisse wind door het zevende seizoen van Liefde Voor Muziek te waaien. Dat maakt de 21-jarige al meteen duidelijk in de eerste aflevering waarin Willy Sommers (68) centraal staat. “Wat een muzikaal icoon, wat een heerlijke mens. En een knappe gast in zijn tijd. Daar had ik best verliefd op kunnen worden.”