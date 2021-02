Liefst 75 procent van bedienden had eind vorig jaar nog verlof over

Door de coronacrisis hebben we vorig jaar een pak minder verlof genomen, zo blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Zo’n 75 procent van de bedienden had eind 2020 nog vakantiedagen over. Zij schoven in totaal liefst 5,25 miljoen vakantiedagen door naar dit jaar. En dat kan de bedrijven in de problemen brengen.