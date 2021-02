Zinédine Zidane maakt zich zorgen om groeiende blessurelast bij Real Madrid: “Ik snap het niet”

Coach Zinédine Zidane ergert zich aan de almaar groeiende lijst van geblesseerde spelers bij Real Madrid. In de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Valencia zondag raakte hij Dani Carvajal opnieuw kwijt. De verdediger was net hersteld van een spierblessure, maar hinkte na een klein halfuur van het veld af. Hij is al het achtste blessuregeval bij de club, die in La Liga op ruime achterstand volgt van koploper Atlético Madrid. Ook Eden Hazard is nog niet fit bij de Koninklijke.