Same old story. Na drie goeie uitzeges – ook in de beker– kwam Anderlecht op Cercle Brugge weer niet verder dan 0-0. Het probleem blijft hetzelfde: tegen een goed georganiseerd team creëert paars-wit weinig tot niets. Zo liet het de derde plek in het klassement liggen en speelde het voor de twaalfde keer dit seizoen gelijk. Snel naar huis.