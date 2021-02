Romelu Lukaku heeft tegen Lazio alweer een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn carrière. De spits van Inter en de Rode Duivels scoorde in de Italiaanse topper twee keer voor de rust. Dat tweede doelpunt was het 300ste van zijn profcarrière: een straffe prestatie als je bedenkt dat Lukaku nog steeds maar 27 is. De wedstrijd tussen Inter en Lazio is momenteel nog aan de gang.