Het Wolfsburg van doelman Koen Casteels heeft zondagavond op de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga een scoreloos gelijkspel afgeleverd tegen Borussia Mönchengladbach. Voor onze 28-jarige landgenoot was het al de dertiende keer dit seizoen, de negende keer in de competitie, dat hij zijn netten ongeschonden kon houden voor die Wölfe.