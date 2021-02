Harry en Meghan verwachten tweede kindje

“De hertog en hertogin van Sussex zijn dolgelukkig dat ze hun tweede kind verwachten”, aldus een woordvoerder van het paar. In november maakte Markle in een opiniestuk voor de New York Times bekend dat ze vorige zomer een miskraam kreeg. Het veelbesproken paar, dat vorig jaar afstand deed van zijn royale titels in het Britse koninklijke huis en daarop naar Noord-Amerika verhuisde, kreeg in 2019 al een zoontje, Archie. jbou