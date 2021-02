‘Big Brother’ heropent sociale media na golf van haatboodschappen

“Genoeg. Is. Genoeg. Wij gaan op zwart”, gevolgd door de hashtag #stoponlinehaat. Met die boodschap op Instagram kondigden de makers van Big brother zaterdag aan dat ze hun sociale media afsloten voor verdere reacties. De makers van het programma hadden hun buik vol van de aanhoudende stroom haatcommentaren over huidige maar ook ondertussen vertrokken bewoners van het Big Brother-huis.

Met deze boodschap sloot Big Brother zijn Instagram af. — © sbs

Voorafgaand aan de ‘genoeg’-boodschap werden daarvan enkele voorbeelden meegegeven. De berichtjes waarin woorden als ‘debiel’ en ‘gestoorde imbeciel’ voorkomen, zijn echter nog netjes vergeleken met de grove beledigingen die de deelnemers naar het hoofd krijgen. Vooral Nederlander Jerell is sinds zijn aankomst in het Big Brother-huis kop van Jut.

Zondagavond omstreeks zes uur heropende Big Brother zijn sociale mediakanalen. Echter niet zonder een duidelijke boodschap mee te geven. “Op deze dag van de liefde zijn we terug online met de dringende oproep tot meer tolerantie. Het Big Brother-huis is een minisamenleving waar ruimte is voor uiteenlopende karakters en meningen. Zoals je ziet staat het soms op scherp. Maar weet, Big Brother houdt het in de gaten en grijpt in als dit nodig is. Ben je het hier niet mee eens of ben je niet bereid tot iets meer liefde en verdraagzaamheid ? Dan is Big Brother geen plek voor jou.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Samen met de boodschap werden op Instagram warme knuffelbeelden uit Big Brother getoond.

De boodschap van Big Brother is duidelijk: liefdevol, zo kan het ook. — © sbs

Voor alle duidelijkheid, terwijl de sociale media geblokkeerd waren, bleef het programma zelf wel via de livestream te volgen op de site van GoPlay. (jdr)