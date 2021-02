Hoogmoed komt voor de val, en dat heeft deze Nederlandse autobestuurder zelf ondervonden. Vol goeie moed reed de man op een bevroren rivier, maar dat kwam hem duur te staan. Het ijs was niet op alle plaatsen even dik waardoor zijn wagen in het water belandde. “Verdorie, het ijs is helemaal kapot”, reageerden enkele toeschouwers.