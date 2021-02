De 20-jarige Mohammad M. uit Houthalen-Helchteren is zaterdag rond 9.45 uur gewond geraakt bij een ongeval in de Kuringersteenweg. De voetganger werd aangereden door een auto.

Op de Luikersteenweg is vrijdagavond de 19-jarige Gurwinders S. uit Heers gewond geraakt. Hij belandde met zijn auto in een haag toen hij de controle over het stuur verloor. maw