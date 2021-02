Volgende week worden 100.000 vaccins verdeeld in Vlaanderen

Volgende week zullen er in Vlaanderen 100.000 vaccins verdeeld worden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zondag gezegd in De Zevende Dag. Van die 100.000 gaan er 40.000 naar de ziekenhuizen, 30.000 naar de woonzorgcentra, 17.000 naar de voorzieningen voor personen met een handicap en 10.000 naar de vaccinatiecentra.

Bedoeling is dat in maart ook de 65-plussers en de risicogroepen aan de beurt komen in de vaccinatiecentra. Minister Beke verwacht dat die operatie in mei afgerond kan zijn, op voorwaarde dat de vaccinleveranciers zich aan de leverschema’s houden.

De CD&V-minister blijft ook voorzichtig over verdere versoepelingen. Beke erkent dat de cijfers momenteel gunstig evolueren, maar wil zich nog niet uitspreken over een mogelijke versoepeling voor de horeca tegen de paasvakantie. “Ik zou ook graag in de paasvakantie een pintje gaan drinken, maar alles hangt af van de cijfers. Vaccinaties zijn maar één parameter, we moeten rekening blijven houden met de andere parameters”, aldus Beke.

Culturele sector

Beke hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om op die manier groepsimmuniteit te krijgen. De minister countert de twijfels tegenover de vaccins. Die twijfels werden de afgelopen week wat aangewakkerd door acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer. Zij lieten in een interview met Humo verstaan dat ze geen vaccin willen.

Minister Beke begrijpt die houding niet goed: “Net de mensen uit de culturele sector die het zwaar hebben, zouden als eerste in de frontlinie moeten staan om te zeggen: ‘Laat ons allemaal vaccineren’, want zij komen in contact met hun publiek. Net voor deze groep mensen zou ik zeggen dat ze iedereen moeten aanmoedigen om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.”