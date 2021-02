KV Mechelen heeft Beerschot voor de tweede keer in vier dagen een pijnlijke tik uitgedeeld. De Mannekes leken lange tijd op weg naar een revanche voor de nederlaag in het bekerduel, maar gaven in de slotfase een driepunter nog helemaal uit handen: 1-2. Malinwa springt in het klassement over Beerschot naar de achtste plaats.