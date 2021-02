Davide Ballerini is er net niet in geslaagd om een derde overwinning te boeken in de vierdaagse Tour de la Provence. De Italiaan van Deceuninck-Quick Step moest in de slotetappe zijn meerdere erkennen in Phil Bauhaus. Ballerini werd tweede voor Nacer Bouhanni. Ivan Sosa kwam niet meer in de problemen en is eindwinnaar van de korte ronde, voor Julian Alaphilippe en Egan Bernal.