Toon Aerts pakt eerste zege in bijna vier maanden, Quinten Hermans opnieuw op het podium

Toon Aerts heeft voor het eerst sinds 17 oktober vorig jaar een cyclocross gewonnen. De renner van Trek Baloise Lions was de beste in de Brussels Universities Cyclocross, de laatste klassementswedstrijd van het seizoen. Quinten Hermans en een zeer sterke Niels Vandeputte mochten mee op het podium. Eli Iserbyt speelde tijdens de race geen rol van betekenis, maar is wel eindwinnaar in de X²O Badkamers Trofee.