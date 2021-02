Bilzen - Zutendaal

In Zutendaal maakten enkele duikers uit Bilzen en Genk zich zaterdag klaar voor een unieke ervaring. “We duiken hier op duikvijver De Kyn onder de dikke ijslaag. We gebruiken een veiligheidslijn en zorgen voor een duidelijke briefing, want ijsduiken is nooit zonder gevaar”, aldus coördinator Jean-Pierre Munten van duikclub D.W.A.T.