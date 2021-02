Geen winnaar in Standard-Antwerp zondagmiddag. Een eentonige, maar gelijkopgaande eerste helft leverde een doelpunt langs beide kanten op. In een betere tweede helft lieten de bezoekers de kansen liggen om de volle buit uit Luik mee te graaien. De Great Old behoudt door dit gelijkspel wel zijn voorsprong van zeven punten op de Rouches, die nu al vier competitieduels op rij niet meer konden winnen.