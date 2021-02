Drie op drie voor Alvarado in Brussel, eindzege X2O Badkamers Trofee voor Brand

De omloop in Brussel, traditioneel een technisch parcours, lag er door de sneeuw en ijzelvorming nog moeilijker bij dan de voorbije jaren. Denise Betsema won zaterdag in Eeklo en deed zondag een gooi naar de eindwinst in het klassement, al moest ze dan wel nog 41 seconden goedmaken op wereldkampioene Brand die in Eeklo derde werd.

De vrouwen van Starcasino CX Team namen de beste start aan de Brusselse universiteit. Anna Kay en Eva Lechner snelden weg, ook Alvarado was bij de pinken. Minder goed verging het Sanne Cant en Lucinda Brand, gevallen in de verkenning. Zij moesten meteen achtervolgen.

Al snel nam Alvarado de koppositie, Lechner viel terug, Kay bleef nog een tijdje aanklampen. De Europese kampioene greep de volle buit bij de passage aan de finish voor de bonificatieseconden, Kay nam er 10, Betsema snoepte vijf seconden van haar achterstand op Brand weg die aan een inhaalrace begonnen was om haar leidersplaats te verdedigen.

© BELGA

In de tweede ronde maakte Alvarado komaf met haar metgezellen en begon ze aan een knappe solo. Bijna foutloos snelde ze naar de zege, haar derde op rij in Brussel, al kwam op het eind Betsema wel nog fel opzetten. Ze finishte op drie seconden als tweede. In de strijd om de derde plek, en voor het eindklassement, maakte de wereldkampioene iets te veel schuivers en zou ze vrede moeten nemen met uiteindelijk zelfs een vijfde plaats, op 37 seconden na nog materiaalpech in de slotronde.

Uiteindelijk volstond die vijfde plek voor de eindzege, Brand houdt vijf seconden over op Betsema. Manon Bakker finishte als derde, Fem van Empel als vierde. Sanne Cant is negende.