Thomas Vints, burgemeester van Beringen, ziet hoe de eerste vaccins van AstraZeneca in de koelkasten van centrum be-MINE opgeslagen worden. — © Raymond Lemmens

Beringen/Tessenderlo

Vanmiddag om 12u45 zijn 300 vaccins van AstraZeneca toegekomen in het vaccinatiecentrum be-MINE in Beringen. Maandag gaat het centrum als eerste in Vlaanderen van start. 100 zorgverleners uit de eerstelijnszorg zullen er het vaccin krijgen.