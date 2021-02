Spektakel tijdens de afdaling op het WK Alpijnse ski bij de mannen in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. De Fransman Maxence Muzaton verloor onderweg aan meer dan honderd kilometer per uur zijn evenwicht, maar slaagde er dankzij een 360 in om miraculeus overeind te blijven. “Dit is mijn zeventiende WK, maar dit is één van de meest gelukkige ontsnappingen die ik ooit zag”, riep de commentator van Eurosport.