ANALYSE. Na de ijsklucht voor KRC Genk: lachen met Olaf en Mickey Mouse

Apetrots kondigde de Pro League aan dat het Belgisch voetbal vanaf nu via ESPN ook in de Verenigde Staten te zien is. Op de prestatie van international Mark McKenzie met KRC Genk op het veld van Ostend moesten de soccerfans zaterdag echter vruchteloos wachten. We zijn benieuwd hoe de ESPN-presentator het uitgelegd kreeg dat twee van de drie Belgische zaterdagwedstrijden werden afgelast, terwijl de Belgische clubs verplicht over een systeem van veldverwarming beschikken.