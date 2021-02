Keniaanse Chepkoech verbetert in Monaco wereldrecord 5 km op de weg

De 29-jarige Chepkoech, ook wereldrecordhoudster op de 3.000m steeple, kwam over de finish in 14:43. Dat is een seconde sneller dan de Nederlandse Sifan Hassan in 2019 ook in Monaco.

Bij de mannen won de Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei in 13:14. Dat was ruim boven het wereldrecord dat hij vorig jaar in Monaco vestigde (12:51).