Liverpool lijkt zaterdag zijn laatste kans om zichzelf op te volgen als kampioen in de Premier League te hebben vergooid. De Reds gaven een 0-1-voorsprong op bezoek bij Leicester City domweg uit handen (3-1-verlies) en even later won leider Manchester City vlot met 3-0 tegen Tottenham. De kloof met Man City - dat nog één wedstrijd extra heeft - bedraagt nu al dertien punten.