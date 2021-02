Rolstoeltennisser Joachim Gérard naar halve finale Australian Open

Rolstoeltennisser Joachim Gérard, nummer 4 ter wereld, heeft zich geplaatst voor de halve finale op de Australian Open. In zijn eerste wedstrijd haalde de Brusselaar het met 6-3 en 7-6 van de Fransman Stéphane Houdet, nummer 6 op de ranglijst. De wedstrijd duurde 1 uur en 35 minuten.

Gérard bewees deze week in vorm te zijn door het Melbourne Open te winnen, een voorbereidingstoernooi op het eerste grandslam van het jaar. In de halve finale treft Gérard de winnaar van het duel tussen de Brit Gordon Reid en de Argentijn Gustavo Fernandez.

In het dubbelspel speelt de 32-jarige Gérard, die een duo vormt met Ben Weeks, opnieuw tegen Houdet. De Fransman speelt samen met zijn landgenoot Nicolas Peifer.

Joachim Gérard bereikte in 2016 al de finale van het enkelspel in Melbourne, in het dubbelspel won hij de trofee al twee keer.