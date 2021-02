AC Milan gaat verrassend onderuit op veld van promovendus en dreigt koppositie in Serie A kwijt te spelen

Zaterdag was het bijltjesdag voor de grote titelkandidaten in de Serie A. Nadat Juventus eerder op de avond al verloor op bezoek bij Napoli, ging ook AC Milan onderuit. Op het veld van promovendus Spezia, vooraf zestiende in de stand, werd het 2-0. De Rossoneri dreigen zo hun koppositie kwijt te spelen aan stadsrivaal Inter, dat het zondag thuis opneemt tegen Lazio. Alexis Saelemaekers speelde 83 minuten mee bij Milan.