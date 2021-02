William Boeva en zijn vriendin: “We zijn geen evident koppel. Maar we zijn het wél”

Zij heeft niks met computerspelletjes. En van de serie Game of thrones heeft ze geen énkele aflevering gezien. Toch ligt Nikki Janssens (31) in de bovenste schuif bij stand-upcomedian William Boeva (31) – over die schuif mag u gerust een mop maken. De verklaring is simpel: liefde. “Ik zie William graag, zoals hij is. Een lieve, grappige man. Al ben ik thuis wel grappiger.”