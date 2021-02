Eerste fase vaccinatie afgerond in de woonzorgcentra Ludinaca en De Bessemerberg Lanaken

Vrijdag 12 en zaterdag 13 februari waren erg belangrijke dagen voor de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra Ludinaca en De Bessemerberg in Lanaken. Ze stonden immers in het teken van de lang verwachte coronavaccinatie en van Valentijn.

“Inderdaad. Het waren twee spannende dagen” bevestigt algemeen directeur Patrick Claes. “Voor ons zijn het dagen die in het teken staan van de liefde en de hoop op een nieuw, normaal leven.” Zowel in wzc Ludinaca als in wzc De Bessemerberg, was er feest met een aperitief, speciaal gemaakte gateau, taarten en een symbolisch aandenken voor alle bewoners en gevaccineerden. Op een enkele uitzondering na ontving nagenoeg iedereen de coronaprik.

“Elke bewoner ontving bovendien een kleine attentie in de vorm van bloembollen die straks symbolisch in de tuin worden geplant als teken van hoop en een nieuwe start van het normale leven” aldus de directeur. In Ludinaca werden zelfs kleurrijke ballonnen opgelaten om een en ander te vieren. Bovendien ontvingen al de gevaccineerden een zakje met aardbeisnoepjes en een bedankkaartje met de originele tekst ‘Wat aardig dat je erbei was.”

“Zaterdag werd in wzc Ludinaca de laatste bewoner gevaccineerd. Daarmee hebben in twee dagen tijd meer dan 660 mensen kunnen vaccineren: bewoners, personeel, vrijwilligers, stagiairs, jobstudenten, samen met al de huisartsen van Lanaken en Maasmechelen, de kinesisten en de tandartsen. Op die manier is de eerste fase van de vaccinatie in Lanaken succesvol afgerond.”