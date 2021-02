Populatiemanager gezocht voor vaccinatiecentrum Panishof

Eerstelijnszone Haspengouw is op zoek naar een populatiemanager voor het vaccinatiecentrum in Borgloon. — © FrMi

Eerstelijnszone Haspengouw is dringend op zoek naar een populatiemanager om het team te versterken voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum in Borgloon.

“De populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking van de eerstelijnszone, en dit met oog voor alle geïdentificeerde doelgroepen”, aldus burgemeester Kristof Pirard van Heers. “Hij of zij moet onder meer de vaccinatiedata analyseren en een doelgroepenbeleid ontwikkelen voor de vaccinatie van moeilijk bereikbare groepen, uiteraard in samenwerking met alle relevante lokale actoren.”

De volledige beschrijving van deze deeltijdse functie (19 uur per week) vind je terug op de gemeentelijke website. Solliciteren kan tot en met 21 februari via info@elzhaspengouw.be.