KV Oostende - KRC Genk wordt woensdag ingehaald: ”Hoelang dulden we dit nog?”

KV Oostende-KRC Genk afgelast

“Voetballen op dit veld is gewoonweg te gevaarlijk.” In de beslissing van scheidsrechter Wim Smet om de match in Oostende af te gelasten kon men zich bij KRC Genk helemaal vinden. Maar binnen de club stelt men zich wel openlijk vragen bij de toestand van het veld. “Hoe lang worden deze toestanden nog geduld?” KRC Genk mag komende woensdag opnieuw de verplaatsing naar Oostende maken, want dan wordt de wedstrijd herspeeld om 19u.