Iedereen een eerste prik voor de zomer? Het kan nog

Beelden van lange rijen wachtenden op hun eerste prik zullen we volgende week niet zien. Hoewel alles en iedereen klaarstaat, nemen de vaccinatiecentra geen vliegende start. U weet intussen wel waarom. Toch is de hoop op ‘iedereen een eerste prik voor de zomer’ nog niet vervlogen. “Als de leveringen toenemen zoals verwacht, dan kunnen we ook versnellen. Indien nodig vaccineren we dan van 6 tot 22 uur en alle zeven dagen van de week”, zegt professor emeritus en lid van de taskforce Jan De Maeseneer (UGent).