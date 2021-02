Ivan Sosa heeft op de Mont Ventoux een dubbelslag geslagen. De Colombiaan van INEOS Grenadiers won de derde etappe, met aankomst aan Le Chalet Reynard, en veroverde meteen ook de leiding in het algemeen klassement. Egan Bernal maakte er een één-tweetje van voor INEOS Grenadiers, Julian Alaphilippe werd derde. Mauri Vansevenant (21) was de eerste Belg in de uitslag op een knappe achtste plek.