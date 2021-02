Ruben Bemelmans stoot door naar finale in Challenger Cherbourg

Ruben Bemelmans (ATP 232) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Franse Cherbourg (hard/88.520 euro).

De Limburger, die in de kwartfinale Michael Geerts (ATP 392) had uitgeschakeld, haalde het in drie sets van het Franse derde reekshoofd Arthur Rinderknech (ATP 138). Na een uur en 42 minuten stond de 6-3, 3-6, 7-5 eindstand op het bord.

Zondag speelt Bemelmans om de titel tegen de Tsjech Lukas Rosol (ATP 198) of de Fransman Hugo Gaston (ATP 168).

De 33-jarige Bemelmans won in zijn carrière al vijf Challengertoernooien in het enkel. De laatste titel dateert van 2017 (in Koblenz).