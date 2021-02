Greenpeace houdt bedankingsactie voor personeel van openbaar vervoer in Hasselt

In Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Luik houdt Greenpeace dit Valentijnsweekend een bedankingsactie voor medewerkers van het openbaar vervoer. De milieuorganisatie wil het personeel een hart onder de riem steken omdat het in crisistijden zijn cruciale taak is blijven uitvoeren en roept het publiek meteen ook op om het openbaar vervoer te blijven gebruiken, als antwoord op een andere crisis - die rond het klimaat.