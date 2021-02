Rani Rosius wint in bescheiden chrono op IFAM Indoor Gent: “Het was ijskoud in de zaal”

Rani Rosius heeft zaterdag de 60 meter gewonnen bij de IFAM Indoor atletiekmeeting in Gent. Ze haalde het in 7.37, precies een tiende trager dan haar één week oude persoonlijk record.

“Mijn start was niet goed. De piste is vernieuwd, maar het tartan kwam los”, vertelde Rosius na afloop. “Het was ook koud. Ik heb nog gevraagd of de verwarming wat hoger kon, want vooral in de opwarmingshal was het echt ijskoud. Ik moest daar een dikke jas aandoen. Het kan ook zijn omdat ik deze week niet veel heb getraind dat mijn tijd wat tegenvalt, want ik moest het rustig aan doen door een vitaminetekort. Ik ben wel blij met de overwinning.”

Rosius heeft nog achttien dagen tot het EK indoor in Torun, het eerste internationaal kampioenschap waarvoor ze zich wist te plaatsen. “Het gaat vreemd zijn om daar een eerste keer tussen al die internationale toppers te staan. De komende weken wil ik nog even stevig doortrainen. Het BK volgende week doe ik wel mee, maar ik zal er niet uitgerust aan de start verschijnen omdat alles nu in functie staat van het EK.”

Op de 800 meter maakte Mirte Fannes jacht op de EK-limiet in Gent. Ze strandde op 2:04.62, terwijl voor Torun 2:03.22 nodig is.

Michael Somers verrast met snelle 1.500 meter in Luxemburg en mag naar Polen

Michael Somers heeft zaterdag voor een verrassende prestatie gezorgd op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Luxemburgse Kirchberg. Hij verpulverde zijn persoonlijk record op de 1.500 meter naar 3:40.61 en plaatste zich zo voor het EK in zaal in het Poolse Torun.

Het outdoorrecord van de 25-jarige Somers staat op 3:44.10, maar daar dook hij in Luxemburg zwaar onder. Hij ging ook onder de EK-limiet, die op 3:41.32 staat. Er zijn met Oussama Lonneux, Stijn Baeten, Michael Somers en Robin Hendrix nu vier Belgen die al onder de limiet doken op de 1.500 meter, terwijl er maar drie plaatsjes zijn. Hendrix valt als traagste af, maar is ook geplaatst voor de 3.000 meter en valt dus niet uit de Belgische EK-selectie.

Somers had eigenlijk zijn zinnen gezet op de Gentse IFAM-meeting van zaterdag. Hij stond er oorspronkelijk ook op de deelnemerslijst, maar werd door het kabinet van Vlaams Minister van Sport Ben Weyts van de startlijst gehaald omdat hij niet aan de strenge criteria voor deelname voldeed. Hij trok dan maar naar Luxemburg, een uitstapje dat uiteindelijk goed uitpakte.