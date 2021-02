Lotte Lie (47e) wordt eerste Belgische in 7,5 km sprint op WK biatlon, Noorse Eckhoff pakt goud

Lotte Lie en Rieke De Maeyer zijn zaterdag respectievelijk 47e en 86e geworden in de 7,5 km sprint op het WK biatlon in het Sloveense Pokljuka.

Lie eindigde (na een schietmisser) op 2:19.9 van de Noorse Tiril Eckhoff. Die haalde het (zonder schietfout) in 21:18.7 voor de Française Anaïs Chevalier-Bouchet (op twaalf seconden, 1 misser) en de Wit-Russische Hanna Sola (op 14.4). Voor Eckhoff is het haar achtste wereldtitel, de tweede in de sprint (na 2016).

De Maeyer had aan de finish een achterstand van 4:10.3 op Eckhoff. Ze bleef wel foutloos in het schieten. Er stonden 99 deelneemsters aan de start.

Woensdag namen Lie en De Maeyer deel aan de gemengde aflossing. Ze vormden een team met Florent Claude en Thierry Langer. Het Belgische kwartet eindigde als 21e. Eckhoff won met Noorwegen goud.