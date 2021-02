Quinten Hermans in tranen na overwinning: “Had na die val in augustus de hoop al opgegeven”

Voor winnaar Quinten Hermans maakte de zege in Eeklo duidelijk veel los. De renner van Tormans kwam in augustus ten val in de openingsrit van de Dauphiné en bleek daar later een dubbele spierscheur in de rechterarm overgehouden te hebben. Door een infectie werd hij ook nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Na een moeilijke periode is Hermans, die na afloop van de cross in Eeklo in tranen was, nu helemaal terug.