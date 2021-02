Mike Teunissen valt zwaar op trainingskamp

De Nederlander Mike Teunissen heeft het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje moeten verlaten nadat hij zaterdag ten val was gekomen in een afdaling. De voormalige gele trui van de Tour de France vliegt terug naar Nederland waar een medische check-up zal uitwijzen hoe lang hij uit zal zijn.

De valpartij van Teunissen is ook slecht nieuws voor Wout van Aert. Mike Teunissen is in principe de ploegmakker van onze landgenoot die het laatst mee overblijft in de finales van de klassiekers. Teunissen werd vorig jaar nog zesde in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij zou normaal gezien over twee weken ook starten in de Omloop en nadien met Van Aert de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo rijden.