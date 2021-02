Leicester keert topper tegen flaterend Liverpool in het slot helemaal om dankzij drie goals in zeven minuten

Leicester City heeft titelverdediger Liverpool een nieuwe uppercut bezorgt in de Premier League. Met Youri Tielemans 87 minuten op het veld boog Leicester City een 0-1-achterstand in het slotkwartier om in een 3-1-overwinning. De thuisploeg scoorde drie keer in zeven minuten tegen een stuntelende Liverpool-defensie en wipt voorlopig over Manchester United naar de tweede plek. Liverpool telt nu zes punten minder dan Tielemans en co en kan dit weekend uit de top-zes donderen.