Bart Swings plaatst zich voor finale massastart

Bart Swings heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de massastart op het WK schaatsen. De zilveren medaille van de voorbije Olympische Spelen werd zesde in zijn halve finale. Voor Swings is de massastart veruit het belangrijkste nummer op dit WK in Heerenveen. De finale wordt om 17u11 gereden.

In de halve eindstrijd finishte Swings in een veld van twaalf schaatsers als zesde. Winnaar van die race was Danili Semerikov uit Rusland. De tweede halve finale werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Peter Michael. De beste acht in iedere reeks kwalificeerden zich voor de eindstrijd, die later op zaterdag wordt gereden. Swings had zich voorgenomen met 80 procent inzet te rijden om zich zo veel mogelijk te sparen voor de beslissende race om de medailles.

De minimarathon over zestien ronden is het onderdeel waarop Swings de beste kans maakt op een medaille. Het is de tiende keer dat hij de wereldkampioenschappen afstanden schaatst. Nog nooit heeft een ereprijs gegrepen. Wel is Swings, sinds gisteren/vrijdag dertig jaar, in deze discipline Europees kampioen. Drie jaar geleden behaalde hij op de massastart olympisch zilver.

Sandrine Tas plaatste zich niet voor de eindstrijd. In haar halve finale werd ze negende (van de elf). Tas debuteert op dit toernooi. Op de slotdag in Heerenveen mag ze ook nog starten op de 1.500 meter.