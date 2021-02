Vaccinatiecentrum Expodroom in Bree klaar voor actie

Burgemeesters Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree en Lode Ceyssens (CD&V) van Oudsbergen kwamen zich van de toestand vergewissen en waren in hun nopjes. “Op vrijdag 19 februari krijgen we een eerste lading van 200 vaccins binnen”, aldus Ceyssens. “Die worden op dinsdag 23 februari toegediend aan de mensen uit de eerstelijnszorg.” Van der Auwera: “Voor het overige is het uitkijken naar de eerste grote leveringen van vaccins: in de Expodroom kunnen we immers tot 1.200 vaccins per dag toedienen. Nog een woord van dank trouwens aan al onze medewerkers: er is hier op korte tijd schitterend werk verricht.”