Moderna wil capaciteit van flacons verhogen, maar dat is niet per se goed nieuws

“Om de middelen en de opportuniteiten om sneller meer dosissen te leveren te optimaliseren, heeft Moderna voorgesteld om zijn flacons te vullen met maximaal 15 dosissen van het vaccins, tegenover de 10 dosissen van vandaag”, aldus het bedrijf in een persbericht.

Volgens de krant New York Times zou het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA al de toestemming hebben gegeven om de flacons 40 procent meer te vullen.

Een woordvoerder van Moderna meldt dat er gesprekken aan de gang zijn met de FDA en met de autoriteiten van de andere landen waar het vaccin wordt gebruikt en dat de verhoging van de capaciteit geen aanpassingen vereist van de verpakking van de flacons.

Een eventuele aanpassing van de capaciteit neemt twee tot drie maanden in beslag, aangezien de productielijnen moeten worden aangepast. Dat duurt volgens New York Times minstens tien weken.

Vertraging

Het Moderna-vaccin is ook in Europa goedgekeurd en in ons land worden de vaccins voorlopig gebruikt om het ziekenhuispersoneel te vaccineren. Moderna heeft de afgelopen weken minder dosissen geleverd dan eerst was beloofd en de leveringen lopen ook vertraging op.

Het voorstel van Moderna betekent volgens de taskforce vaccinatie niet meteen goed nieuws voor de vaccinatiecampagne in ons land. “Hoe meer dosissen in een flacon, hoe moeilijker het wordt om een dosis exact af te meten. Dat gaat meer overschotten opleveren die niet altijd bruikbaar zijn. Het zou niet meteen speciaal nieuws betekenen mocht dit voorstel erdoor komen”, aldus voorzitter Dirk Ramaekers.