De vijvers in natuurgebied De Maten waren zaterdag erg gegeerd bij schaatsers en andere ijsliefhebbers. — © Chris Nelis

GENK

Ondanks een verbod hebben heel wat ijs- en schaatsliefhebbers hun weg gevonden naar Limburgse natuurvijvers. Zo zijn de vijvers in natuurreservaat De Maten in Genk erg gegeerd. Nochtans is schaatsen er strikt verboden.