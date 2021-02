Sneeuw houdt koninginnenrit van Ronde van de Provence op de Mont Ventoux niet tegen

Vrijdagavond sneeuwde het hevig en daarom besliste de organisatie om al vroeg ter plekke te gaan zaterdagochtend en na te gaan of de derde rit wel plaats kon vinden. Die inspectie met de lokale autoriteiten draaide goed uit en dus mag de rit doorgaan, met ook aankomst aan Chalet Reynard. Er wordt ook geen sneeuw meer voorspeld vandaag, wel bijzonder koude temperaturen, de weg wordt ook geruimd en zal sneeuwvrij zijn.

De etappe, over 153,9 kilometer, met start in Istres en aankomst bij het skistation Chalet Reynard, is de koninginnenrit in deze Tour de la Provence. Davide Ballerini, de winnaar van de eerste twee ritten, staat momenteel aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van zestien seconden op Alex Aranburu.